Fred yaptığı paylaşımda şaşırttı! Bakın ne yaptı artık...
EMİRCAN KIŞLACIK- Oynadığı futbolla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olan Fred'in bu hamlesi taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
EMİRCAN KIŞLACIK- Oynadığı futbolla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olan Fred'in bu hamlesi taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın sevgilisi olan isimlerden Fred sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda forma numarasını değiştirdiğini açıkladı.
Daha önce Sarı-Lacivertliler'de 35 numaralı formayı giyen Fred, bu sezon 13 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO