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Spor Frappart Türkiye’ye geliyor! Erkek hakem mi bulamadınız?
Spor

Frappart Türkiye’ye geliyor! Erkek hakem mi bulamadınız?

A Milli Takımın Salı günü Litvanya ile oynayacağı müsabakanın hakemi tartışmalara neden oldu. UEFA önemli maça Fransız kadem hakem Stephanie Frappart'ı atadı. Özensiz bir atama yapıldığını savunan Türk futbolseverler, UEFA'ya 'Erkek hakem mi bulamadınız?' sorusunu yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:40:00 -
Frappart Türkiye’ye geliyor! Erkek hakem mi bulamadınız?

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile mücadele edecek.

Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

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