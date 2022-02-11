Fransızlardan Macron'un çizilen karizmasını düzeltme çabası! Günler sonra gelen komik savunma

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, hafta başında Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Ukrayna krizine dair müzakerelerin yanı sıra iki liderin toplantı yaptığı masanın uzunluğu dikkat çekmişti. Reuters haber ajansına göre; bunun sebebi Macron'un Rusya tarafından PCR testi yaptırmayı reddetmesi.

Putin'in mesaj vermeye çalıştığı söylenmişti

Kremlin'deki devasa toplantı masası sosyal medyada, Fransız basınında ve diplomatik çevrelerde çokça konuşulmuş, bu uzunluğun Putin'in vermeye çalıştığı bir mesaj olabileceği bile söylenmişti. Ancak Reuters'ın Macron'un çevresinden kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron varışta istenen Covid-19 testini yaptırmayı, Rusya'nın kendi DNA'sını elinde bulundurmasını istemediği için reddetti.

Macron'a iki seçenek sunuldu

Macron'a iki seçenek sunulmuştu; ya Rus yetkililerinin kendisine Covid-19 testi yapmasına izin verecek ya da Putin'le yakınlaşmayacaktı. Test olmayı reddeden Macron, bu nedenle Putin'le görüşmesi boyunca mesafesini korudu.

"Cumhurbaşkanının DNA'sının ellerinde olmasına izin veremezdik"

Kaynaklardan biri, "Gayet iyi biliyorduk ki el sıkışması olmayacaktı ve uzun bir masada oturacaklardı. Ancak cumhurbaşkanının DNA'sının ellerinde olmasına izin veremezdik." dedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Macron'un test olmayı reddettiğini doğruladı. Rusya'nın bunu sorun etmediğini ancak sağlık kuralları gereğince Putin'le altı metrelik sosyal mesafe kuralını yerine getirmelerini beklediklerini söyledi. Ortada siyasi bir durumun olmadığını ekledi.

"Rusya'nın sağlık protokolü kabul edilebilir değil"

Macron'un yakın çevresinden diğer kaynak ise Fransız liderin kendi ülkesinde bir PCR test yaptırıp yola öyle çıktığını, Rusya'ya vardığında ise kendi doktoru tarafından bir antijen testi uygulandığını belirtti. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın sağlık protokolünün kabul edilebilir olmadığı, günlük kısıtlamalarla uyuşmadığı söylendi. Paris DNA hırsızlığıyla ilgili soruya ise, cumhurbaşkanının sağlık protokolünün doktorları tarafından belirlendiğini söyleyerek cevap verdi.

Putin, Tokayev ile yakın temas kurmuştu

Putin, Macron ile görüşmesinden üç gün sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i kabul etti. İki lider el sıkıştı ve küçük bir sehpa etrafında birbirlerine yakın oturarak görüşme yaptı.