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Dünya Fransızlara uyarı: Haber izlemeyin
Dünya

Fransızlara uyarı: Haber izlemeyin

Fransız Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle akıl sağlığı giderek bozulan Fransız halkına haber izlememeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca bakanlık, tedavi olmaktan kaçınılmaması gerektiğini de ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:04:00 -
Fransızlara uyarı: Haber izlemeyin

Fransa Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde kalması gerektiği belirtildi.

Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri reddetmemesi uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.

Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde azalma olduğunu kaydetmişti.

Veran, bu salgının insanlarda strese neden olduğunu ve çoğunluğunda psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.

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