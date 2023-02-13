Fransız uzmanlar Türkiye'nin depremle mücadelesini yorumladı! 'Bu kadar iyi organizasyon görmedim'
Fransız gazetesi Le Républicain Lorrain'e konuşan uzmanlar, Trükiye'nin depremle mücadelesindeki başarısını anlattı. Uzmanlar, "Bu kadar iyi bir organizasyon görmedim." dedi.
Yeniakit.com.tr
Fransa'da 1 milyon trajı olan Le Républicain Lorrain gazetesinden Philippe Marque, Kahramanmaraş depremine ilişkin Fransız uzmanların görüşlerini tam sayfadan aktardı.
Türkiye'nin depremle mücadelesini, yorumlayan Fransız uzmanlar, ülkemizin başarısını anlattı.
Hatay'daki arama-kurtarma faliyetine katılan Fransız ekibin şefi, Marque'e verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:
25 yıldır dünyanın her tarafındaki doğal afetlere yardıma gidiyorum. Bu kadar iyi bir organizasyon görmedim.