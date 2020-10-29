Fransız takımı Lille tribüne dev bir itiraf pankartı astı: Biz köpekleriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi Müslümanlara yönelik faşist adımlar atarak karanlık dergi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'i kötüleyen ve tasvir eden karikartürlerini de reklam gibi devlet binalarına yansıttı. İslam ülkeleri büyük tepki çeken bu tavra cevap olarak Fransız mallarını boykot etme kararı aldı.

Fransız takımı Lille ise İskoç ekibi Celtic ile yaptığı maçta, tribünlerde "Biz köpeğiz" şeklinde adeta itiraf niteliğinde bir pankart açtı.

Lille'nin kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi Türk futbolcular forma giyor.

3 Türk futbolcunun forma giydiği maçta Lille ve Celtic 2-2'lik skorla berabere kaldı.