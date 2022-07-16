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Dünya Fransız polisinden evsiz adama insanlık dışı muamele!
Dünya

Fransız polisinden evsiz adama insanlık dışı muamele!

Fransız polisi, yol kenarında duran evsiz bir adama aracın içinden gaz sıktı. Kameraya kaydedilen görüntüleri izleyenler polislere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:16:00 -

Hemen hemen her gün dünyaya demokrasi ve insanlık dersi vermeye çalışan sözde özgürlükçü Fransa'da polisin yolda yürüyen evsiz bir adama yaptığı insanlık dışı muamele 'pes' dedirtti.

Gaz sıktılar

Polis, kaldırımda duran evsiz bir adama aracın içinden göz yaşartıcı gaz sıktı. Nedeni anlaşılamayan olay, arpartman sakini bir şahsın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

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