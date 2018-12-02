Fransız polisinden engelli ve yaşlılara şiddet!
Fransa'daki akaryakıt zammını protesto edenlere polis şiddeti devam ediyor. Sokakları kana bulayan Fransız polisi, yaşlı engelli demeden halka karşı biber gazı ve cop kullanıyor.02 Aralık 2018 Pazar 22:46
17 Kasım'dan beri sokaklarda olan "Sarı Yelekliler"e polisin uyguladığı şiddet her geçen gün daha da artıyor.
Polis halka şiddet uyguluyor
Cumhurbaşkanı Macron'un desteğini arkasına alan Fransız polisler, genç, yaşlı, kadın demeden orantısız güç uyguluyor.
Yerde sürükledi, kafalarına vurdu
Akaryakıt zammını günlerdir protesto eden Fransız halkına şiddet uygulayan polis, bugün de yaşlılara şiddet uygulamaktan çekinmedi ve yerlerde sürükledi.
Yaşlı, engelli, kadın demiyorlar
Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yaşlı, kadın, engelli demenden yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Polisler göstericilere dayak atmaktan geri kalmıyor.
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