Fransız polisinden engelli ve yaşlılara şiddet!

17 Kasım'dan beri sokaklarda olan "Sarı Yelekliler"e polisin uyguladığı şiddet her geçen gün daha da artıyor.

Polis halka şiddet uyguluyor

Cumhurbaşkanı Macron'un desteğini arkasına alan Fransız polisler, genç, yaşlı, kadın demeden orantısız güç uyguluyor.

Yerde sürükledi, kafalarına vurdu

Akaryakıt zammını günlerdir protesto eden Fransız halkına şiddet uygulayan polis, bugün de yaşlılara şiddet uygulamaktan çekinmedi ve yerlerde sürükledi.

Yaşlı, engelli, kadın demiyorlar

Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yaşlı, kadın, engelli demenden yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Polisler göstericilere dayak atmaktan geri kalmıyor.