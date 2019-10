Fransız polisinden başörtülü kadına insanlık dışı müdahale!

“Sarı Yelekliler” protestoları sırasında göstericileri acımadan darp eden Fransız polisi, yine bir skandalla gündeme geldi. Fransa’da polis, başörtülü Müslüman bir kadına insanlık dışı müdahalelerde bulundu.

Kadını yere yatıran polis, başına bastırıp kadını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polisin rezil müdahalesi büyük infiale neden olurken, Türkiye’ye aklınca insan hakları dersi vermeye kalkan Batı’nın bu skandala nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Başörtülü kadına uygulanan skandal müdahale an be an kameralara yansıdı.