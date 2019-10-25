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Fransız polisinden başörtülü kadına insanlık dışı müdahale!

“Fransız İslamı” safsatasıyla ülkedeki Müslümanları asimile etmeye çalışan Fransa’da, bir polisin başörtülü kadına yönelik insanlık dışı müdahalesi an be an kameralara yansıdı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:14

Sarı Yelekliler” protestoları sırasında göstericileri acımadan darp eden Fransız polisi, yine bir skandalla gündeme geldi. Fransa’da polis, başörtülü Müslüman bir kadına insanlık dışı müdahalelerde bulundu.

Kadını yere yatıran polis, başına bastırıp kadını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polisin rezil müdahalesi büyük infiale neden olurken, Türkiye’ye aklınca insan hakları dersi vermeye kalkan Batı’nın bu skandala nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Başörtülü kadına uygulanan skandal müdahale an be an kameralara yansıdı.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:14
  1. Fransa
  2. Fransız polisi
  3. başörtülü kadın

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz9 sa önce
    .........k. Zaten öküz gibi.O kadın ona ne yapabilir?Batı kendisinden olmayana her zaman şiddet kullanmıştır.Bundan sonra da kullanacak.Demokrasi,insan hakları,kadın hakları falan sadece kendinden olanlar için.
  • AliAli11 sa önce
    Bunlar yobaz se...siz insanlikdan nasibini almayan bati kendisinden olmayani böyle yapiyor bati zihniyeti
  • milletmillet11 sa önce
    Ey müslüanlar işte kafir bizi bu şekilde yere yatırıp gırtlağımızı sıkmak istiyor. Kafirin Türkiyede kime destek verdiğine bir bakın .O kafir uşağı itler de bize aynısını yapmak istiyor. Uyan kardeşim ,uyan ve safını ona göre seç
  • IsmailIsmail11 sa önce
    Bunu asla katha unutmuyoruz bunu bir yere not ediyoruz
  • a.da.d11 sa önce
    ...........ları
  • musamusa11 sa önce
    Bu,videoyu Fatih Portakala yollayın.foksta yayınlarsa.Helal olsun, diyeceğim.
  • kayı boyukayı boyu11 sa önce
    içimden geçeni söyliyeyim mi? o o......... polisin kellesini istiyorum. neden mi? öyle bir çamurda sürtmek için.
  • Karasakal vedatKarasakal vedat11 sa önce
    Eeeeey MACARONI bumudur fransizin insanligi ,medeniyeti ,demokrasi ,dusunce ozgurlugu,bumudur HADDINI BILECEKSIN KIM OLURSAN OL ONCE INSAN OLACAKSIN sizin insanliginiz bu kadar iste!
  • uyan dünya uyan dünya 12 sa önce
    bu ... fransız polislerine bm bişey yapmayacakmı
  • Fatih Fatih 12 sa önce
    Eliniz kurusun soysuz fransa
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM12 sa önce
    ......... İŞTE LAİK ZORBALIK. CHP LİŞLERİN BUNLARDAN NE FARKI VAR? ONLARDA AYNISINI YAPMIYORLAR MI? GEZİ OLAYLARINDA AK PARTİLİ DİYE BAŞÖRTÜLÜ İNSANLARIMIZA SALDIRMADILAR MI? 28 ŞUBASTTA POLİSE EMİR VERİP BAŞÖRTÜLÜLERİ JOPLATAN, BAŞÖRTÜLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞAN LAİK ZORBALARIN BU FRANSIZ KÖPEĞİNDEN FARKLARI NEDİR?
  • BARHARIBARHARI12 sa önce
    fransa denilen hitlerciler katletigi CEZAYIRLI 2 MILYON müslümanlarin hesabini versin almanya denilen teröristler katletigi 6 MILYON yahudilerin hesabini versin simdi bu katiller insanhaklari savunucusu oldular haydi yeni dünya daha neler olacak katiller istilacilar soyguncular yalanci dinsizler DÜNYAYA KENDILERINI MASUM OLARAK SATIYORLAR HEY YENI DÜNYABU KATILLERI IYI TANIYALIM
  • Gören GözGören Göz12 sa önce
    Kısasa kısas,Kısasa kısas.Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Başkasına yaparken hiç bir endişe duymiyorsan sana yapıldığı zaman üzülmeyeceksin. Fransız gavurları bu cesareti içimizdeki fransızlaşmış 28 şubatçılarından aliyorlar. Dönemin Bursa valisi bunlardan aşağı değil idi.Eğer bizler suneti içimizde yaşiyor ve yaşatiyor olsa idik bunlar olmazdı. 
  • Fransızlar dünyanın en züppe ,sünepe ,alçak milletidir!!!Fransızlar dünyanın en züppe ,sünepe ,alçak milletidir!!!12 sa önce
    Bu fransızlar süzme............! Cezyir de,Fas da ...müslümanların ve afrikalıların olduğu her yerde bu aşağılık fransızlar böyle davranıyorlar insanlara.Türkiye ye de düşmanlar. pkk seviçi şerefsizler!!!
  • SeymenSeymen12 sa önce
    Ya KAHHAR!!!

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