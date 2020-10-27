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Aktüel Fransız milletvekili Blin, "siyasal İslam'a" karşı Yahudi-Hıristiyan medeniyetini savundu
Aktüel

Fransız milletvekili Blin, "siyasal İslam'a" karşı Yahudi-Hıristiyan medeniyetini savundu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:54:52 -
Fransız milletvekili Blin, "siyasal İslam'a" karşı Yahudi-Hıristiyan medeniyetini savundu

PARİS (AA) - Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisiden (LR) milletvekili Anne-Laure Blin, ülkede "siyasal İslam'a" karşı savaş açılması ve Yahudi-Hristiyan medeniyetinin savunulması gerektiğini söyledi.

Blin, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "siyasal İslam'ın" ülkesini hedef aldığını iddia etti.

Blin, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliğinin söz konusu olmaması gerektiğini savundu.

"Siyasal İslam'ın" kendilerine ve göçmenlere şantaj yaptığını ileri süren Blin, mecliste hazır bulunan Başbakan Jean Castex'e seslenerek, "Fransız değerlerini ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini ne zaman savunacaksınız? Siyasal İslam'a karşı ne zaman savaş açacaksınız? dedi.

- Macron Müslümanları hedef göstermişti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.


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