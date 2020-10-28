Fransa’da İslamofobi her geçen gün daha da iğrenç bir hal alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde İslamofobi'yi ateşleyen değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron için "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerini söyledi. Fransa, Büyükelçisi'ni geri çağırdı ve Türk mallarının boykot edilmesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Peki, hangi markalar boykot edilecek? Hangileri Fransız malı?

Fransız markaları hangileri | Fransız malları isimleri

Giyim: Lacoste, Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Bebek ürünleri: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy, Clarins, Guerlain, Avene

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase, L'Oreal, Studio Line, Lancome

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Gıda, içecek: Yoplait, Perrier, Evian

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak: BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

Benzin: Elf