Fransız markaları hangileri | Fransız malları isimleri
Fransız boykot edilecek markalar |Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’nın hakaret dolu tutumunun ardından vatandaşları Fransız marka ürünleri boykot etmeye davet etti. Milyonlarca kişi hangi marka ve malların Fransız ürünü olduğunu merak ediyor. Boykot edilecek Fransız ürünleri hangileri? | Fransız markaları neler? | Boykot edilecek Fransız malları neler?
Fransa’da İslamofobi her geçen gün daha da iğrenç bir hal alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde İslamofobi'yi ateşleyen değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron için "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerini söyledi. Fransa, Büyükelçisi'ni geri çağırdı ve Türk mallarının boykot edilmesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Peki, hangi markalar boykot edilecek? Hangileri Fransız malı?
Fransız markaları hangileri | Fransız malları isimleri
Giyim: Lacoste, Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Bebek ürünleri: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy, Clarins, Guerlain, Avene
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase, L'Oreal, Studio Line, Lancome
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Gıda, içecek: Yoplait, Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak: BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Benzin: Elf