Fransız mahkemesinden hortumcu Cem Uzan'a kıyak!
Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, Cem Uzan'ın evine izinsiz girildiğini gerekçe göstererek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) itirazını reddetti.04 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
Cem Uzan'ın evine izinsiz girildiğini gerekçe gösteren Paris Temyiz Mahkemesi, TMSF'nin itirazını reddetti.
Geçtiğimiz yılın sonunda Fransız AFP, Cem Uzan'ın, Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar Euro değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandığını yazmıştı.
"Evine izinsiz girildi"
TMSF'nin 2.1 milyar euro değerindeki hisselerle ilgili açtığı dava Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın gerekçeli kararında "Uzan'ın evine izinsiz girildiği"ifadesi yer aldı.
10 bin Euro ceza
Fransız mahkemesi ayrıca, TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
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