  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fransız Les Echos gazetesi Türk ekonomisindeki büyümeyi böyle değerlendirdi: Benzersiz
Ekonomi

Fransız Les Echos gazetesi Türk ekonomisindeki büyümeyi böyle değerlendirdi: Benzersiz

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi dibi görürken Türkiye’nin büyüme kaydetmesi büyük yankı uyandırdı. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirmesini haberleştiren Fransız finans gazetesi Les Echos, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığını belirterek "Koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performans G20 ülkeleriyle kıyaslandığında benzersiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:54:00 -
Fransız Les Echos gazetesi Türk ekonomisindeki büyümeyi böyle değerlendirdi: Benzersiz

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirmesini haberleştiren Fransız finans gazetesi Les Echos, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığını belirterek "Koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performans G20 ülkeleriyle kıyaslandığında benzersiz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeye ilişkin Fransız finans gazetesi Les Echos'ta haber yayımlandı. Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgilere yer verilen haberde, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performansın, G20 ülkeleriyle kıyaslandığında "benzersiz" olduğu aktarıldı.

Yüzde 6,7'lik büyüme

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini öngörmüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün gece saat 21.00 ile s..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki
Dünya

AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay