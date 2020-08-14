Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

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"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki hedeflerini anlattı. Türkiye'nin 2011 yılından bu yana denizlerde genişleme arzusu içinde olduğunu söyleyen Juillet, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasadışı olduğunu ileri sürdü.

Ege'nin tamamen kendisine ait olduğunu iddia ederek Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı hukuksuz anlaşmayı görmezden gelen Juillet, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgedeki haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.

Türkiye silah ambargosunu ihlal etti

Fransa'nın Rusya'nın ve bazı Batılı ülkelerin darbeci Hafter'e verdiği silah desteğini de görmezden gelen Fransız istihbaratçı Türkiye'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gemi krizini hatırlatan Juillet, Türkiye'nin Fransız gemisini taciz ettiğini ve bunun bir savaş eylemi teşkil ettiğini söyledi.

Juillet, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye'ye karşı NATO'yu harekete geçirmeye çağırdığını aktardı.

Ülkesinin ikiyüzlü tutumundan bahsetmeyen Juillet, akılalmaz sözler sarfederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile gerilim çıkarma peşinde olduğunu ileri sürdü.

Sözünü tutmayan Avrupa Birliği'ni görmezden geldi

Mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan Avrupa Birliği'ne tek kelam etmeyen Fransız istihbaratçı asıl sözünü tutmayanın Türkiye olduğu hezeyanında bulundu.

Verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan ve Suriye meselesinde Türkiye'yi yalnız bırakan Avrupa Birliği'ne toz kondurmayan Juillet, Türkiye'nin Şubat 2020'de Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açtığını ifade etti.

Fransız istihbaratçı, Türkiye'nin anlaşmaya aykırı bir şekilde göçmenleri siyasi çıkarlar uğruna Avrupa'ya baskı aracı olarak kullandığını iddia etti.

Türkiye'yi "sömürgecilikle" itham etti

Fransa'nın Libya meselesinde çeşitli hatalar yaptığını belirten Alain Juillet, Türkiye'nin bölgeye müdahale ederek dengeleri değiştirdiğini ve kendisine bağlı bir hükümet kurduğunu söyledi.

Ülkesinin Afrika ülkelerindeki kanlı sömürge tarihini unutan Fransız istihbaratçı Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı. Juillet, Türkiye'nin petrol bögelerinden yararlanmak amacıyla Libya'da çeşitli üsler kurduğunu söyledi.

Rusya'nın Hafter'e desteği

Rus paralı asker grubu Wagner'in Libya'ya gelişiyle birlikte darbeci Hafter'in de ciddi manada güç kazandığını söyleyen Juillet, Rusya'nın ise bu grubun varlığını reddettiğini ifade etti.