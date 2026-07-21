Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

Haluk Levent, sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmeden önce dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Levent, hakkında gündeme gelen iddialara karşı kapsamlı bir savunma yaparken, kişisel borçları ve bağımlılığı nedeniyle ciddi hatalar yaptığını söyledi.

KUMAR BAĞIMLILIĞINI İTİRAF ETTİ

Açıklamasında yıllardır kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini belirten Levent, mali çöküşünün temelinde bu bağımlılığın bulunduğunu ifade etti.

Çok sayıda kişiden borç aldığını ve zaman zaman eski borçlarını kapatmak için yeni borçlara başvurduğunu anlatan Levent, “Ben dolandırıcı değilim. Kumar çok kötü bir hastalıktır” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

“YETERİNCE İYİ BİR İNSAN OLAMADIM”

Levent, yaptığı hatalar nedeniyle ailesini ve çevresindekileri hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Kendisini sert sözlerle eleştiren Levent, özellikle son bir yılda aldığı kararların kendisini daha da büyük bir borç sarmalına soktuğunu belirtti.

AHBAP BAĞIŞLARIYLA İLGİLİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haluk Levent, açıklamasında Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlarla ilgili iddialara da yanıt verdi.

Derneğe yapılan bağışlardan tek kuruş çalmadığını savunan Levent, “Deprem döneminin 1 TL’si bile çalınmadı” ifadelerini kullandı.

USULSÜZ BORÇLANMAYI KABUL ETTİ

Levent, kişisel borçları nedeniyle Ahbap Derneği bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdiğini kabul etti.

Bu borçlanmaları denetim öncesinde kapatmayı planladığını savunan Levent, borçlarını ödemek için altın, gayrimenkul ve nakit kaynak hazırladığını öne sürdü.

MASAK’A İNCELEME ÇAĞRISI

Açıklamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na da seslenen Haluk Levent, 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinin incelenmesini istedi.

Levent, kendi cebinden yüz milyonlarca liralık yardım yaptığını, çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye destek verdiğini ve bazı çocukların eğitim ile barınma giderlerini karşıladığını iddia etti.

“BORÇLARIMLA YARGILAYIN AMA AHBAP BAĞIŞLARIYLA DEĞİL”

Haluk Levent, kendisinin borçları, alacaklıları ve insanları üzmesi nedeniyle eleştirilebileceğini ancak Ahbap bağışları üzerinden suçlanmaması gerektiğini savundu.

Levent, dernek üzerinden hiçbir kişiye haksız menfaat sağlanmadığını ileri sürdü.

“BATTIM, ÇIKAMADIM”

Açıklamasının en dikkat çeken bölümünde Levent, mali ve kişisel çöküşünü açık ifadelerle anlattı.

“Battım, çıkamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım” diyen Levent, yaşadığı süreci “tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum” sözleriyle özetledi.

BAĞIŞÇILARA TAKİP ÇAĞRISI

Ahbap Derneği’ne yapılan tüm harcamaların resmi kayıtlara işlendiğini savunan Levent, bağışçılardan sürecin takipçisi olmalarını istedi.

Levent’in açıklamaları, hem kişisel borçları hem de Ahbap Derneği’ne ilişkin tartışmalar nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.