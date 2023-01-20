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Spor Fransız ekibinden Başakşehir'e müthiş teklif
Spor

Fransız ekibinden Başakşehir'e müthiş teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, Youssouf Ndayishimiye için Başakşehir'e 12 milyon euro teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 11:21:00 -
Fransız ekibinden Başakşehir'e müthiş teklif

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye'ye dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Ndayishimiye için 12 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Başakşehir yönetiminin ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

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