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Gündem Fransız Büyükelçi'den Senatöre çok sert 'Dağlık Karabağ' tepkisi
Gündem

Fransız Büyükelçi'den Senatöre çok sert 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Fransa'nın eski Tel Aviv Büyükelçisi Gerard Araud ile Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Genel Direktör Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion, Senato'nun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında kabul ettiği kararı savunan Senatör Valerie Boyer'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 06:51:00 -
Fransız Büyükelçi'den Senatöre çok sert 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Fransız Senatör Boyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanımaktan ve Türkiye ile Azerbaycan'a karşı yaptırım istemekten onur duydu." ifadesini kullandı.

Savaş suçlarının ve 1915 olaylarının kınanması gerektiğini ileri süren Boyer, Türkiye'nin Senato'nun söz konusu kararına tepki gösterdiğine ilişkin bir Fransız gazetesinin haberinin görselini paylaştı.

Araud da Twitter hesabından Boyer'e cevap vererek, Senato'nun bu kararıyla Fransa'nın çatışmalarda taraf tutarak arabulucu rolünden çıktığını belirtti. Araud, "Ulusal çıkarlara karşı seçim." ifadesine yer verdi.

u tespiti için Araud'a teşekkür eden siyaset bilimci Billion ise "Fransız Senatosunun Dağlık Karabağ hakkındaki oylaması, büyük siyasi hata, uluslararası hukukun bilinmemesi, gerçeklerin çarpıtılması ve maalesef güçsüzlüğün itirafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Senato'da 25 Kasım'da, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan ve Fransız hükümetine bunu tanıma çağrısında bulunan karar onaylanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanımadığını belirtmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Fransız Senatosunun söz konusu kararına tepki göstererek "Fransa Senatosunun Azerbaycan’a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür." açıklamasında bulunmuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten bir unsur bulunmuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

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