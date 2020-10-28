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Spor Fransız basınına konuşan Demba Ba'dan olay Erdoğan sözleri
Spor

Fransız basınına konuşan Demba Ba'dan olay Erdoğan sözleri

Medipol Başakşehir'da forma giyen yıldız golcü Demba Ba, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini ve Avrupa'nın anlattığı ile kendi gördüğü Erdoğan'ın farklı olduğunu kaydeden Ba, 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:33:00 -
Fransız basınına konuşan Demba Ba'dan olay Erdoğan sözleri

Başakşehir'in yıldız golcüsü Demba Ba, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı dolayısıyla Fransa'dan Le Parisien Gazetesi'ne bir röportaj verdi.

Çocukluğundan beri PSG'yi tuttuğunu söyleyen Demba Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Avrupa'da haksız bir yaklaşım olduğunu belirtti.

İşte Demba Ba röportajı:

Oynadığım kulübün değerlerinin farkında olmam da çok önemli. Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim.

"Tekrar başlamak kolay olmadı"

Geçen sezon tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandıktan sonra tekrar başlamak kolay olmadı. Geçen sezon çok uzun sürdü ve fazla ara olmadan başladık. Tekrar zirveye doğru gitmek için her şeyi yapıyoruz.

"Arka mahallelerde büyüdüm"

Çocukluğumda arka mahallelerde büyüdüm ve bu benim içgüdülerimi, dikkatimi geliştirdi. Alçakgönüllü bir aileden geliyorum. Hırs ve direnç benim bir parçam çünkü iniş çıkışlarla yaşayan bir insanım.

"2 sezon daha oynarım"

En azından 2 sezon daha oynayıp sonrasına bakmak istiyorum. Daha sonra kulüpte yöneticilik pozisyonunda olmayı arzuluyorum.

"Nefret dünyasında yaşıyoruz"

Irkçılık bir futbol probleminin ötesinde, toplumların problemi. Dünyanın üst düzey yetkilileri onunla savaşmak için yeterince etkili değil. Nefret dünyasında yaşıyoruz. İnsanları yaptıkları şeyler için değerlendirmemiz lazım, oldukları kişi için değil. Oyuncular sorumluluk almalı ve ırkçılık durumunda 22 kişi sahadan ayrılmalı.

"Umarım bu pandemi bir an önce biter"

Umarım bu pandemi bir an önce sonra erer. Kişisel olarak evde çocuklarımla birlikte olduğum için garip şekilde hayatımın en güzel zamanlarından birini geçirdim ama umarım bir an önce biter.

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