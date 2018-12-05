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Fransız basını yazdı: Putin'in başarısının sırrı...

'Sarı Yelekliler'i görmezden gelen Fransa basını, Rusya’nın uzun yıllar boyunca uluslararası jeopolitik çatışmadan galip olarak ayrılmasının nedeninin, Rus lider Vladimir Putin’in eğitimi olduğunu yazdı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:23
Fransız basını yazdı: Putin'in başarısının sırrı...

Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in coğrafyaya çok iyi hâkim olmasının, dünyanın siyasi haritasını ve her devlet ve halkın başlıca özelliklerini iyi bilmesinin Rusya'nın uluslararası arenadaki başarısında önemli rolü olduğuna dikkat çekti.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'un Endonezya'ya domuz eti ihracatından bahsettiği konuşmasını hatırlatan gazete, Putin'in araya girerek kendisinin yanıldığını, çünkü yüzde 87'si Müslüman olan bir ülke söz konusu olduğunu ve oraya domuz eti göndermenin uygun olmayacağını belirttiğini vurguladı.

Le Figaro, Putin diğer dünya liderlerinden farklı olarak diğer milletlerin kültürüne bağlı eğitim ve zihniyetindeki farklılıkların bilincinde olduğunu ve bu durumun onu daha etraflıca düşünülmüş bir politika izlemesine imkân tanıdığını ifade etti.

Başarısının sırrı, coğrafyaya hakimiyet

Putin'in karşısında uzun yıllardır bu konuda hiçbir bilgisi olmayan batılı liderlerin olduğunu yazan gazete, örneğin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozi eski ABD Başkanı George W. Bush'un Şiiler ve Sünniler arasındaki farkı bilmedikleri için Ortadoğu'daki politikalarında başarısız olduklarını, şimdiki liderlerin de benzer bir durumda olduklarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avusturya ve Avustralya'yı karıştırırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Fransız Guyanası'nı ada olarak tanımladığını vurguladı.

Batılı liderlerin coğrafya alanındaki kısıtlı bilgilerinden dolayı kilit öneme sahip uluslararası konuları anlamada da zorluk çektiklerini belirten gazete, bunun nedenininse Batı'daki zayıf eğitim sistemi olduğunu, coğrafyanın ABD'deki zorunlu eğitime dahil olmadığını, Fransız okullarındaysa coğrafyaya çok az dikkat ayrıldığını ifade etti, diğer bir neden olaraksa çoğu Batılı liderlerin coğrafyaya ilgi duymamasını, sadece ekonomik ve finans konularıyla ve daha faydasız konularla ilgilenmesini gösterdi.

'Putin, Batılı liderlere kıyasla jeopolitiği daha iyi okuyor'

Bunun sonucunda liderlerin kimin dost ve düşman olduğunu, dünyadaki barışı korumak için hangi ülkelerin istikrarının bozulmaması gerektiğini ve devletlerin asarındaki reel güç dengesini gösteren uzun vadeli bir stratejiye sahip olmadıklarına dikkat çekilen yazıda, tüm bu faktörlerin birçok jeopolitik hataya neden olduğunu ve bütün bu hataların hesabını tüm dünyanın vermek zorunda kaldığı kaydedildi, örnek olarak ta Amerikalıların 2003'te Irak'ı yıkması ve Suriye'deki isyancıları desteklemesi sonucunda DAEŞ gibi bir örgün ortaya çıkmasını gösterdi.

Gazete, aynı zamanda bu durumun, Batılı ülkelerin siyasi, ekonomik ve askeri kaynak üstünlüğüne rağmen neden Rusya'nın dünyanın tüm bölgelerindeki net stratejisiyle çoğu uluslararası ihtilaftan galip çıktığına açıklık getirdiğini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:23
  1. Vladimir Putin
  2. Le Figaro
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Nikolas Sarkozi
  5. George W. Bush
  6. Donald Trump
  7. Irak

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