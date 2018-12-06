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Fransa'yı karıştıran iddia: Yıkmaya ve öldürmeye gelecekler

Fransız basını ülkeyi tedirgin eden bir haber geçti. Söz konusu haberde; birkaç bin azılı eylemcinin Paris'i yıkmaya geleceği ifade edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 19:41
Fransa'yı karıştıran iddia: Yıkmaya ve öldürmeye gelecekler

Fransız basını adını vermediği Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti.

Haberlerde Cumhurbaşkanlığının eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi.



'Yıkmaya ve öldürmeye gelecekler'

Adı verilmeyen yetkilinin basına, “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde ayrıca istihbarat sorumlularının Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi.



 

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:41
  1. fransa
  2. paris
  3. Elysee Sarayı
  4. Sarı yelekliler

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Anlaşılan Türkiye ' yi Karıştırmakİsteyenler Kendileri Karıştı. Darısı Diğerlerinin Başına.
  • mehmet önenmehmet önen46 dk önce
    bize ne yaksin yiksinlar Bekir Coskun düsünsün karisi fransiz ve akrabalari fransada yasiyormus.
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