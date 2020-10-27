Fransa'nın İslam karşıtı tutumu Afyonkarahisar'da protesto edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

Afyonkarahisar'da, Eğitim-Bir-Sen hizmet binası önünde toplanan ve aralarında Memur-Sen üyelerinin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin bulunduğu grup, Fransa aleyhine sloganlar attı.

Eğitim Bir-Sen Afyon 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, grup adına yaptığı konuşmada, sömürgenin merkezlerinden olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un, son zamanlarda cinnete esir politikalarına bir yenisini daha ekleyerek Hz. Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için toplandıklarını söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet halinin yaşandığını kaydeden Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve Peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz."