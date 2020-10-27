Fransa'nın İslam karşıtı tutumu 5 ilde protesto edildi

GAZİANTEP/ŞANLIURFA/MALATYA/ADIYAMAN/KİLİS (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

Gaziantep'te, Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen hizmet binası önünde toplanan ve aralarında Memur-Sen üyelerinin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin bulunduğu grup, Fransa aleyhine sloganlar attı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, grup adına yaptığı konuşmada, Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet halinin yaşandığını belirterek, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir aldı. Çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." dedi.

İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil küstahlık olduğunu ifade eden Gök, Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron'un da kirli siyasetine malzeme aradığını kaydetti.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, dağıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan aralarında Memur-Sen üyelerinin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin bulunduğu grup, üzerine Türkçe ile İngilizce sloganların yazılı olduğu pankart ve dövizler açarak Fransa aleyhine sloganlar attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını kınadıklarını söyledi.

Macron'un İslam ve Müslümanların üzerinden güç devşirmeye çalışan emperyalist odaklarına yardakçılık yaptığını belirten Coşkun, "Macron, insandan adaletten ve İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük Batı'da slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır, adil dünyadan ve özgür insandan. İslam tam da bunu vaat etmektedir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup dağıldı.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen Kilis temsilciliği üyeleri, "Küstahlığı protesto ediyoruz" yazılı pankart açtı, "İslam'dan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar", "İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" yazılı dövizler taşıdı.



Memur-Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamafobi'nin Avrupa aklını esir aldığını söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kirli siyasetine malzeme aradığını belirten Şen, "İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır." dedi.



- Adıyaman



Adıyaman'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine üye muhtarlar, üzerine Türkçe ve İngilizce sloganların yazılı olduğu pankart ve dövizler açarak Fransa aleyhine sloganlar attı.



Türkiye'nin güçlendikçe düşmanlarının çoğaldığına değinen Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Türkiye güçlendikçe Avrupa Birliği kuduruyor. Türkiye güçlendikçe ne kadar İslam düşmanı varsa gün yüzüne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan muhtarlar hakaret içerikli ırkça paylaşımlarda bulunan Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'in fotoğraflarının bulunduğu pankartı yırttı.

- Malatya

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarını boykot çağrısını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, dini değerlere ve mukaddesata yönelik Fransa'da yaşanan çirkin ve alçak saldırılar karşısında sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Fransa'nın hiç zaman insani değerlere saygılı olmadığını, sömürdüğü ülkelerde resmi dili Fransızca yaptığını dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarını boykot çağrısını Malatya esnaf camiası olarak destekliyoruz. Esnaflarımızdan raflarda olan Fransız menşeli ürünleri indirip bayilerine iade etmelerini ve hiçbir Fransız ürününü satmamaya davet ediyorum. Satın alınacak her Fransız ürününün üzerinde sömürülen Afrikalı insanların gözyaşı ve kanı vardır. Satın alınacak her Fransız ürünün üzerinde dinimize yönelik çirkin saldırıların izi vardır."



