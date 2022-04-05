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Dünya Fransa'dan Türkiye kararı! Geç de olsa dahil ettiler
Dünya

Fransa'dan Türkiye kararı! Geç de olsa dahil ettiler

Fransa, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması nedeniyle turuncu listeye aldığı Türkiye'yi yeşil listeye dahil etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:54:00 -
Fransa'dan Türkiye kararı! Geç de olsa dahil ettiler

Dünyada etkisi azalan koronavirüs salgını sonrası bazı ülkeler yeni kararlar almaya devam ediyor.

Fransa'da kovid politikalarını esneten ülkelerden biri oldu.

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'turuncu ülkeler' listesinde çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine aldı.

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