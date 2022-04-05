Fransa'dan Türkiye kararı! Geç de olsa dahil ettiler
Fransa, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması nedeniyle turuncu listeye aldığı Türkiye'yi yeşil listeye dahil etti.
Dünyada etkisi azalan koronavirüs salgını sonrası bazı ülkeler yeni kararlar almaya devam ediyor.
Fransa'da kovid politikalarını esneten ülkelerden biri oldu.
Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'turuncu ülkeler' listesinde çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine aldı.
Ayrıntılar geliyor...