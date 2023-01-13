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Dünya Fransa'dan TikTok'a 5 milyon avro ceza
Dünya

Fransa'dan TikTok'a 5 milyon avro ceza

Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon avro ceza verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 17:38:00 -
Fransa'dan TikTok'a 5 milyon avro ceza

Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon avro ceza verdiği belirtildi.

Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.

CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon avro ceza verdi. TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro ceza vermişti.

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