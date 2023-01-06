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Dünya Fransa'dan sonra İsviçre! PKK şimdi de orada ortaya çıktı
Dünya

Fransa'dan sonra İsviçre! PKK şimdi de orada ortaya çıktı

Terör örgütü PKK yandaşları, Fransa Paris kentinden sonra sonra şimdi de İsviçre'de de ortaya çıktı. Örgüt yandaşları Lozan'da bulunan bir Türk derneğinin duvarlarına "PKK her yerde, intikam, Apo'nun fedaileri" yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 22:34:00 - 2023-01-06 22:37:02

 Yeniakit.com.tr 

Avrupa'nın besleyip büyüttüğü PKK terör örgütü, Fransa'nın Paris kentinde sokakları yakıp yıktıktan sonra şimde de İsviçre'de ortaya çıktı.

Teröristler Lozan'da bulunan Türk derneğinin duvarına yazdıkları yazılarla örgüt propagandası yaptı.

Sprey boyayla Paris saldırganı William M. tarafından öldürülen Mir Perver'in adının yazıldığı duvara, "PKK her yerde, intikam, Apo'nun fedaileri" şeklinde örgüt sloganları da yazıldı.

İsviçre'deki Türk Dernekleri Federasyonu, saldırı sonrası oluşan görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

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