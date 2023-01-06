Fransa'dan sonra İsviçre! PKK şimdi de orada ortaya çıktı
Terör örgütü PKK yandaşları, Fransa Paris kentinden sonra sonra şimdi de İsviçre'de de ortaya çıktı. Örgüt yandaşları Lozan'da bulunan bir Türk derneğinin duvarlarına "PKK her yerde, intikam, Apo'nun fedaileri" yazdı.
Yeniakit.com.tr
Avrupa'nın besleyip büyüttüğü PKK terör örgütü, Fransa'nın Paris kentinde sokakları yakıp yıktıktan sonra şimde de İsviçre'de ortaya çıktı.
Teröristler Lozan'da bulunan Türk derneğinin duvarına yazdıkları yazılarla örgüt propagandası yaptı.
Sprey boyayla Paris saldırganı William M. tarafından öldürülen Mir Perver'in adının yazıldığı duvara, "PKK her yerde, intikam, Apo'nun fedaileri" şeklinde örgüt sloganları da yazıldı.
İsviçre'deki Türk Dernekleri Federasyonu, saldırı sonrası oluşan görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.