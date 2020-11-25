Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile beraber Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçti. Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransız Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisi ile bugün tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı.

İHA'nın haberine göre; Fransız Senatosu 1'e karşı 305 "evet" oyu ile "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etti. Senatörlerden 30'unun ise çekimser kaldığı bildirildi.

Senato, "Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya" ve "anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacı ile mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz" diyerek bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca metinde Fransız hükümeti, "Dağlık Karabağ'da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye" davet edildi.