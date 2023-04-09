  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'dan seyahat uyarısı mesajı paylaşıldı! Çok sert tepki: O ülkeler tehdit altında, ülkeleri terk edin
Dünya

Fransa'dan seyahat uyarısı mesajı paylaşıldı! Çok sert tepki: O ülkeler tehdit altında, ülkeleri terk edin

Yeniakit Publisher
2023-04-09 01:53:00 - 2023-04-09 02:15:52
Fransa'dan seyahat uyarısı mesajı paylaşıldı! Çok sert tepki: O ülkeler tehdit altında, ülkeleri terk edin

Fransa uyardı: Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'da terör saldırısı olabilir diyerek duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika’da terör tehdidinin yüksek olduğu vurgulandı.

Fransa, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlarına Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'ya seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada, Fransızların güvenliklerinin açıkça tehdit altında olduğu ifade edilerek, bulundukları ülkeleri terk etmeleri istendi. Çok sert ifadelerle uyardı...

Fransa, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlarına Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'ya seyahat uyarısında bulundu.

Terör tehditi yüksek

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğu vurgulandı.

Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve komşu ülkelerde Batılılara yönelik terör saldırısı ve kaçırılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Fransızlara bu ülkelerde zaruri nedenler dışında yolculuk yapılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, bu ülkelerde bulunan Fransızların hayatlarının ve güvenliklerinin açıkça ve doğrudan tehdit altında olduğu ifade edilerek, bulundukları ülkeleri terk etmeleri istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ ABD'de skandal: Paskalya bayramı öncesi Paskalya şekeri "Peeps" tüketime sunuldu! Kansere yol açıyor→ TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23