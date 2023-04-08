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Dünya ABD'de skandal: Paskalya bayramı öncesi Paskalya şekeri "Peeps" tüketime sunuldu! Kansere yol açıyor
Dünya

ABD'de skandal: Paskalya bayramı öncesi Paskalya şekeri "Peeps" tüketime sunuldu! Kansere yol açıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:00:00 - 2023-04-08 18:21:05
ABD'de skandal: Paskalya bayramı öncesi Paskalya şekeri "Peeps" tüketime sunuldu! Kansere yol açıyor

Hristiyanların en eski ve önemli bayramlarından birisi olan Paskalya birçok geleneği içerisinde barındırıyor. Paskalya Bayram'ı için evlerde Paskalya çöreği yapılır ve haşlanmış yumurtalar boyanır. Bu nedenle ABD hazırlıklarını sürdürüyor. ABD skandal bir karara imza attı. ABD'de kansere yol açtığı açıklanan kırmızı boya ile üretilen Paskalya şekeri "Peeps" tüketime sunuldu... Peki Paskalya nedir, paskalya bayramı ne zaman?

ABD'nin New York kentinde Paskalya öncesi hazırlıklar sürüyor.

Ülkede, Just Born Quality Confections tarafından üretilen ünlü Paskalya şekeri (marshmallow) "Peeps" raflarda yerini aldı ancak Tüketici Raporları'nın yakın tarihli yayınlanmış olan bir basın bildirisinde; şirketin Peeps şekerlerinde hayvan deneylerinde kansere neden olduğu tespit edilen No. 3 isimli kimyevi Kırmızı Boya'nın kullanıldığı açıklandı.

Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor. Peki, Paskalyada neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı...

Paskalya Bayramı, Hristiyanların İsa Mesih'in yeniden dirilişini kutladığı bir dini bayramdır. Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli geleneklerdendir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.
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Paskalya'da neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı - 2

Paskalya yumurtası veya bahar yumurtası, Paskalya veya ilkbaharı kutlamak için verilen özel yumurtalardır. Yumurta kadim kültürlerde dünyanın yeniden canlanmasının sembolü olarak kullanılırdı ve bu adet sonradan Hristiyanlar tarafından da benimsenmiştir.

Bir Hristiyanlık öncesi gelenek olan yumurta boyamak Hristiyanlıktan sonra Paskalya bayramı ile de özleşmiştir. İlkbahar başlangıcında (21 Mart) Antik Mısır ve İran'da arkadaşlar birbirlerine canlanmanın sembolü olan boyalı yumurtalar verirlermiş.

Sonradan, Hristiyanlığı kabul eden bazı pagan toplulukları sahip oldukları kültürel adetlerini Hristiyanlık ile bütünleştirmişler ve bu adet İsa'nın hayata geri geldiği gün olan Paskalya ile özdeşleştirilmiş.

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