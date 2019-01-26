Fransa'dan Müslümanlara karşı 28 Şubat tutumu!

Avrupa’da Türk nüfusun ağırlıklı olduğu Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelere belirli aralıklarla Türkiye’den imam, öğretmen görevlendirmeleri yapılıyor. Bunun için adayların, yurtdışı görevlendirme sınavlarını kazanmaları gerekiyor. Cumhuriyet'teki habere göre sınavları kazananların büyük bölümü Almanya ve diğer ülkelerdeki görev yerlerine geçen eylül ayı başında gitti. Fransa’yı tercih edenler ise Türkiye’den çıkamadı.

Başörtülerini çıkarmaları istendi

Bu durumun nedeni, Fransa’da görevli diplomat eşlerinden ikisinin geçen yaz aylarında vizelerinin yenilenmesi sırasında biyometrik fotoğraf çekilirlen başörtülerinin çıkarılması olduğu öne sürüldü. Başörtülü eşler, Fransız yetkililerin “peruklu da olsa bu fotoğrafı vermek zorundasınız” yönündeki skandal çağrılarını reddetti. Biyometrik fotoğrafın başörtülü de çekilebileceği halde bu ısrarı yapması, Fransa'nın 28 Şubat tutumu sergilediği şeklinde yorumlandı.