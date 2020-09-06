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Dünya Fransa'dan küstah çıkış
Dünya

Fransa'dan küstah çıkış

Fransa, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin masada olacağı yönünde küstah bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:09:00 -
Fransa'dan küstah çıkış

İngiltere'nin Manş Denizi'ndeki adalarının ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunarak uluslararası tahkim mahkemesine başvuran ve bu davayı kazanan Fransa, Doğu Akdeniz'de ise Avrupa'nın şımarık çocuğa Yunanistan'a arka çıkarak bir çifte standarda imza atıyor.

Son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, pazar günü gerçekleştirdiği açıklamada bu ayki Avrupa Konseyi toplantısında ana gündemin Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yaşadığı gerilim olacağını belirtti. Le Drian, Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin masaya yatırılacağını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Le Drian, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile meşru haklarını kullanan Türkiye’ye karşı yapılabilecek missillemelerin halihazırda konuşulduğunu söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini ileri süren Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinde birtakım seçenekler olduğunu bildiğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki meşru haklarını kullanması, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet ediyor.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanabileceğini fakat şimdiye dek Fransa’nın diğer AB ülkelerini bu hususta ikna edemediğini belirtti.

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