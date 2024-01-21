Fransa'dan Filistin çıkışı: Buna hakkı var
Filistin hakkında açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Filistinlilerin egemen bir devlete sahip olma hakkı bulunduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Filistinlilerin egemen bir devlete sahip olma hakkı bulunduğunu belirtti.
Sejourne, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin egemen ve bir devlete sahip olma hakkı var." ifadesini kullandı.
Fransız Bakan, ülkesinin bu hedefe varmak için verdiği taahhüde sadık kalacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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