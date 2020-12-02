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Dünya Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise Ermeni askerlerin provokasyonu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:00:00 -
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Azerbaycan-Ermenistan savaşının sona ermesinin ardından Erivan tarafında yer alan Fransa, tepki çeken bir adıma imza atmaya hazırlanıyor.

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'ın yanında yer alan ve yenilginin ardından Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı Senato'da kabul eden Fransa ise, bir başka provokasyona girişiyor.

Bir grup Fransız milletvekili kısa süre içinde Ermenistan ve Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etmeye hazırlanıyor, Azerbaycan söz konusu ziyarete tepkili.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan medyasına verdiği röportajda ziyaret için Bakü yönetiminden izin alınması gerektiğini söyledi.

Ermenilerden de bir provokasyon

Gubadlı yakınlarında ise oluşan yeni sınıra yerleşen Ermenistan askerlerinin Azerbaycan şehrini gözetlediği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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