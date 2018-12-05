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Fransa'dan bir geri adım daha! Yeniden gözden geçirilecek

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, yeni bir açıklama yaptı. Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
Fransa'dan bir geri adım daha! Yeniden gözden geçirilecek

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'nün yaptığı açıklamada, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceği belirtildi

Vergi zamları askıya alınmıştı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe 4 Aralık günü düzenlediği basın toplantısında "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta ve elektriğe getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
  1. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux
  2. Fransa Başbakanı Edouard Philippe
  3. Sarı yelekliler
  4. Fransa geri adım attı

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