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Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik yaptırımına tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yönelik yaptırım kararından endişe duyduklarını belirterek kararı desteklemediklerini açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik yaptırımına tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yönelik yaptırım kararından endişe duyduklarını belirterek kararı desteklemediklerini açıkladı.


Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile ABD arasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret edilerek,” Gerginliğin arttığı bu dönemde diplomatik kanalların açık kalması gerekir” ifadeleri yer aldı. ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Zarif’e yönelik yaptırım kararını desteklemedikleri vurgulanan açıklamada, karardan endişe duyulduğu belirtilerek, “Fransa E3 ortağı Almanya ve İngiltere gibi, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i yaptırım listesine alma kararını endişeyle not etti ve bu kararı desteklemiyor" denildi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Dışişleri Bakanı Zarif’e yönelik ABD’den gelen yaptırım kararına ilişkin ilk değerlendirmesinde, ABD’nin çocukça davrandığını belirterek,” Her gün ön şartsız müzakereye hazır olduklarını söylerken, Dışişleri bakanına yaptırım kararı almaktalar” ifadelerini kullanmıştı.


Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Cevad Zarif, “İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var” demişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
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