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Dünya Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!
Dünya

Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!

Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran şahsın aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:31:00 -
Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!

Güney Fransa'da, iddiaya göre "Allah'u Ekber" diye bağıran ve insanları silahla tehdit eden bir şahsın, polis tarafından vurularak öldürüldüğü olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Vurularak öldürülen şahsın aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı.

The Independent'ın haberine göre, bir polis yetkilisi saldırganın aşırı sağ bir grup olan Generation Identitaire'den (Kimlik Hareketi) olduğunu bildirdi.

Fransız basınında çıkan haberlerde "Allah'u Ekber" diye bağıran saldırganın yaptığı saldırıya ilişkin "İslamcı bir saldırı" şeklinde skandal bir niteleme yapılmıştı.

Le Figaro gazetesinde, bir savcılık kaynağına dayandırılan başka bir haberde ise saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü bildirildi.

Generation Identitaire nedir?

Fransa'da Génération identitaire (Kimlik Hareketi) olarak isimlendirilen pan-Avrupa beyaz milliyetçi ağı, beyazların “değiştirildiğini” ileri süren bir komplo yayarak kıtadaki Müslümanların “geri gönderilmesi” çağrısı yapıyor.

Geçen sene Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi katleden Christchurch saldırganın, manifestosunun başlığı olarak Generation Identity'nin ana ideolojisinin ismini kullandığı ortaya çıkmıştı.

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