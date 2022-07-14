  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu
Dünya

Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 3 bin 750 hektar arazi küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 13:14:00 -
Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu

Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Alevler şu ana kadar 2 bin 100 hektarlık alanı küle çevirdi.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar bin 750 hektarlık arazi kül olurken, kamp alanlarından 60 kişi daha tahliye edildi. Dün çevredeki 5 kamp alanından 6 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. İki noktadaki söndürme çalışmaları, 6 uçak ve yaklaşık bin itfaiyeciyle devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23