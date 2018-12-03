0553 313 94 23

Fransa'daki olaylarda flaş istek

Fransa’da devam eden sokak olaylarına ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri lideri ve sarı yeleklilerden bir heyet ile görüşmesini istedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
Fransa'daki olaylarda flaş istek

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
  1. fransa
  2. macron
  3. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji yeni uyarı yayımladı! Çarşamba günü...
    1. Meteoroloji yeni uyarı yayımladı!..
    2. Kartal adalar iskelesi açıklarında..
    3. Endonezyalı diplomat Esenboğa'da..
    4. ASELSAN yaptı! Uzay testleri tamamlandı
    5. Fransa'daki olaylarda flaş istek
    6. Hayatının şokunu yaşadı... Markette..
    7. Kafa kafaya feci kaza!
    8. Gece yarısı kanlı saldırı
    9. İşte Cüneyt Çakır'ın derbi raporu
    10. 94 ayrı suç kaydı var... 2500 kişiyi..
    11. KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem
    12. Türkiye'den seyahat uyarısı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'ya..
    15. Sis, kartpostallık görüntülere sebep..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Cihan padişahlarının tarihe kazınmış..
    18. Cenk Tosun'lu Everton Liverpool'a..
    19. Abdurrahim Albayrak'tan derbi sonrası..
    20. Erman Toroğlu'dan Eren Derdiyok'a: Sen..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'