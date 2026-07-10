Fransa'daki kutlamalarda bir genç kız öldü! Zafer sarhoşluğu bir cana mal oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa’da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın 2-0'lık galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi. Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde galibiyeti kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düşerek can verdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.
Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.
Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı.
Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşmasında Fransa, dün rakibi Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti.