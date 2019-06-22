Fransa’da Türk sergisine büyük ilgi Milli Mücadele’nin 100.

Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’te açılan “İlk Adımdan Kuruluşa” karma resim sergisi yoğun ilgi görüyor.

Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’te açılan “İlk Adımdan Kuruluşa” karma resim sergisi Fransa’da yaşayan Türk ve yabancı insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Fransa’nın başkenti Paris’teaçılan karma resim sergisine Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr Murat Demirkan, Epinay Sur Seine Belediye Başkanı Herve Chevraue, Goussainville ve Athis Monts, De France, Flers, Alençon, Romorantin, Creil,Beavuais, I Aigle, Trappes ve Valenton bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, öğretmenler, öğrenciler ve dernek başkanları katıldı.

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