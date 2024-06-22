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Dünya Fransa’da sözde basın özgürlüğü rafa kalktı
Dünya

Fransa’da sözde basın özgürlüğü rafa kalktı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 11:54:00 -
Fransa’da sözde basın özgürlüğü rafa kalktı

Fransa’da İsrail’e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı.

Fransız Blast medyası, X’ten yaptığı açıklamada, Fransız Exxelia şirketinin merkezi önünde İsrail’e yönelik silah satışı karşıtı gösteriyi takip eden muhabirlerinin gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, Paris’in 11. bölgesinde bir karakola götürülen gazetecinin haber kaynaklarını korumak için polislere telefonunun şifresini vermeyi reddetmesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Söz konusu gazetecinin gözaltına alınmasının “bilgilendirme özgürlüğüne yönelik ciddi ve haksız saldırı” olduğu ifade edilen açıklamada, Blast muhabirinin derhal serbest bırakılması istendi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), söz konusu gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğinin ihlal edilme riski bulunduğunu belirterek, “İsrail’e silah satışı karşıtı eylemi takip eden muhabir serbest bırakılmalı” ifadesi kullanıldı.

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