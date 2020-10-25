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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:54:26 -
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
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