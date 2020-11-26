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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 384 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:10:06 -
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 Kovid-19 vakası kaydedildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 282 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 618'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 282 artışla 2 milyon 170 bin 97'ye çıktı.

Hastanelerde 4 bin 148'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 972 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1873 artışla 156 bin 552'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13 oldu.

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