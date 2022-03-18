  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da sokaklar karıştı! Akaryakıt zammı protestosunda ortalığı ateşe verdiler
Dünya

Fransa'da sokaklar karıştı! Akaryakıt zammı protestosunda ortalığı ateşe verdiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:55:00 - 2022-03-18 23:57:32

Fransa’da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Fransa’da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa’nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Macron'un adaylık açıklamasından sonra gerçekleşti

Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa’nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay