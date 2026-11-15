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Dünya Fransa'da skandal siber vurgun: 22 milyon kişinin kişisel verileri Hacker'ların eline geçti
Dünya

Fransa'da skandal siber vurgun: 22 milyon kişinin kişisel verileri Hacker'ların eline geçti

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AA Giriş Tarihi:

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Fransa'da skandal siber vurgun: 22 milyon kişinin kişisel verileri Hacker'ların eline geçti

Fransa'nın ulusal posta operatörü La Poste'un dijital iştiraki Maileva'yı hedef alan alçak siber saldırıda, tam 22 milyon vatandaşın mahrem verileri çalındı. Peş peşe yaşanan banka soygunları ve süpermarket sabotajlarıyla neye uğradığını şaşıran Paris yönetimi güvenlikte tamamen çuvaklarken, skandal ülke basınına böyle yansıdı.

Fransa’da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı nedeniyle 22 milyon kişinin verilerinin çalındığı duyuruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ulusal posta şirketi La Poste’a bağlı kurumsal belge ve çevrim içi posta gönderme platformu Maileva eylül ortasında siber saldırıya uğradı.

Siber saldırı nedeniyle platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı.

La Poste’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da ay başında siber saldırıya uğramış ve 133 milyon doları aşan kripto para çalınmıştı.

Ülkede ayrıca ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı soğutma sistemlerine yönelik saldırıdan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.

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