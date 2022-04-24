Fransa'da seçimin galibi belli oldu!
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması yapıldı.
Fransa’da halk, yerel saatle 08.00'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.
Fransa İçişleri Bakanlığı, saat 17.00 itibariyle seçime katılım oranını açıkladı. Bakanlık, seçime katılım oranının yüzde 63,23 olduğunu aktardı.
Macron yeniden seçildi
Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60‘ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.