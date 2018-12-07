Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!

Fransa'da, 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle, hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını atsa da,"Sarı Yelekliler" bu durumdan memnun değil.

Cumartesi günü dev miting

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık"Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen "Sarı Yelekliler" eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.

Askeri araçlar Paris sokaklarında

Cumartesi günü sokaklara dökülecek on binlerce Fransız için hükümet, orduyu devreye soktu. Polis şiddetinin son noktaya geldiği ülkede, şiddet olaylarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, önlem olarak Fransa sokaklarını askeri araçlarla doldurdu.