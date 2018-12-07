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Fransa'da Sarı Yelekli liseliler 'Toplama Kampı'na alındı

Fransa'da durmak bilmeyen protestolara liseliler de katıldı. Düzenlenen eylemlerde Fransız polisinin sert müdahalesi tepki çekerken 700 lise öğrencisi gözaltına alındı. Fransız polisinin öğrencileri ellerinin başında diz çökmüş vaziyette bir yerde beklettiği görüntüler 'Toplama Kampları'nı akıllara getirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 11:20

Fransa'da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenerek benzine getirilen ek vergilere karşı ayaklanan eylemciler günlerce sürdürdüğü eylemlerin ardından hükümete geri adım attırdı.

Liseliler sokağa indi

Eylemin bu şekilde sonuçlanmasının ardından, bu kez liseliler sokağa indi. Macron'un, eğitim reformlarına karşı çıkan liseliler 'istifa' istedi. Ancak dün başlayan eylemler çok uzun süremedi. 

700 liseli gözaltına alındı

Perşembe günü ülke genelinde yapılan öğrenci eylemlerinde, 700 öğrenci gözaltına alındı. Sadece Kuzey Fransa'daki Mantes-la- Jolie'de, çoğu liseli 146 kişi gözaltına alındı. Eylemler yüzünden 280 okulda eğitim-öğretim durdu, 45 okul ise öğrenciler tarafından işgal edildi.

Mantes-la-Jolie'de kaydedilen görüntüler ise tepki topladı. Lise öğrencilerini, dizlerinin üzerine çöktüren polisler, yan yana dizerek ellerini enselerine koydurdu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:20
  1. fransa
  2. sarı yelekliler
  3. sarı yelekli liseliler

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  • mehmedmehmed42 dk önce
    Ben onu bunu bilmem..Özgürlük batıda ya..Batı hayranım sana..
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