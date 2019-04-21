Fransa’da şampiyon PSG Fransa Ligue 1’de en yakın rakibi Lille’in berabere kalmasıyla Paris Saint Germain, sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1’de en yakın rakibi Lille’in berabere kalmasıyla Paris Saint Germain, sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa’da şampiyon beli oldu. Ligue 1’in 33. haftasında 2. sırada yer alan Lille’in Toulouse deplasmanında berabere kalmasıyla PSG, zaferini ilan etti. Thomas Tuchel’in öğrencilerinin en yakın rakibiyle puan farkı 16 olmasıyla PSG Şampiyonluğunu garantiledi.

Son 7 yılda 6, toplamda ise 8. şampiyonluğuna ulaşan PSG, bu akşam saat 22.00’re Monaco’yu konuk edecek.

Paris Saint Germain bu maçta şampiyonluk kupasını kaldırması bekleniyor.

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