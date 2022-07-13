Fransa’da orman yangını: 1500 hektarlık alan böyle...
Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında 1500 hektar arazi küle döndü.
Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında 1500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist güvenli bölgelere tahliye edildi.
Yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Alevler henüz kontrol altına alınamazken, Landiras'da yolların giriş-çıkışlara kapatıldığı açıklandı.
La Teste-de-Buch bölgesinde ise kamp alanlarından en az 6 bin kişi tahliye edildi.