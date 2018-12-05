Fransa'da olaylar bitmiyor! Sarı yelekliler okul yaktı
Fransa'yı günlerdir eylem yaparak etrafa büyük zararlar veren 'sarı yelekliler', Blagnac kentinde bulunan bir liseyi ateşe verdi.05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
Fransa'yı günlerdir savaş alanına çeviren 'sarı yelekliler', şimdi de bir liseyi ateşe verdi.
Fransa'nın Blagnac kentindeki 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto ettiklerini belirten lise öğrencileri, Saint-Exupéry lise binasının griş kısmını ateşe verdi. Bölüm alevli şekilde yanarken, öğrencilerin yangını izledikleri görüldü. O anlar ise yine öğrenciler tarafından kaydedildi.
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