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Fransa'da olaylar bitmiyor! Sarı yelekliler okul yaktı

Fransa'yı günlerdir eylem yaparak etrafa büyük zararlar veren 'sarı yelekliler', Blagnac kentinde bulunan bir liseyi ateşe verdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
Fransa'da olaylar bitmiyor! Sarı yelekliler okul yaktı

Fransa'yı günlerdir savaş alanına çeviren 'sarı yelekliler', şimdi de bir liseyi ateşe verdi.

Fransa'nın Blagnac kentindeki 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto ettiklerini belirten lise öğrencileri, Saint-Exupéry lise binasının griş kısmını ateşe verdi. Bölüm alevli şekilde yanarken, öğrencilerin yangını izledikleri görüldü. O anlar ise yine öğrenciler tarafından kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
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